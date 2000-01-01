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NBA sezonu Las Vegas'ta sürerse, oyuncuların akrabalarına izin çıkabilir!

NBA oyuncularının, sezonun Las Vegas'ta karantina halinde devam etmesi durumunda, akrabalarının kendilerine eşlik etmelerine izin verileceği söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA oyuncularının, sezonun Las Vegas'ta karantina halinde devam etmesi durumunda, akrabalarının kendilerine eşlik etmelerine izin verileceği söylendi.

Önerilen plan hakkında oyuncular ve menajerlerle konuşan, önde gelen bir menajer şunları söyledi:

"Oyuncuları ve ailelerini barındıracak yeterli sayıda lüks otel var, bu da konaklama ile ilgili oyuncularla ve egolarla ilgili endişeleri ortadan kaldıracak. Oyuncular oynamak istiyorlar ve onlara yakın aile üyelerini getirme seçeneği sunarak da şehri terk etmek istemelerini ortadan kaldırıyoruz."

NBA'in playofflardan önce oynanacak bir aylık maç sayısı kaldığı düşünülünce, sezonun yeniden başlaması durumunu nasıl yapılandıracağı henüz bilinmiyor.


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