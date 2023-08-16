NBA, sezon içi turnuvası takvimini paylaştı

NBA, 3 Kasım'da başlayacak olan ilk sezon içi turnuvasındaki grup maçlarının takvimini yayınladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
NBA, sezon içi turnuvası takvimini paylaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2023 10:15
NBA, 3 Kasım'da başlayacak olan ilk sezon içi turnuvasındaki grup maçlarının takvimini yayınladı.

Grup maçlarının tamamının Kasım ayı boyunca Salı ve Cuma günleri oynanacağı ve bu günlerde hiçbir geleneksel normal sezon karşılaşmasının oynanmayacağı belirtildi.

NBA, Temmuz ayında konferans başına beş takımdan oluşan rastgele seçilmiş üç grup açıklamıştı. Her takımın, diğer grup üyeleriyle açılış aşamasında bir kez oynayacağı, gruptan galip çıkan altı takımın yanı sıra iki joker takımın ise, Aralık ayı başlarında çeyrek finale yükseleceği kaydedildi.

Çeyrek final maçlarının takımların kendi sahalarında oynanacağı, yarı final ve şampiyonluk maçının ise sırasıyla 7 ve 9 Aralık tarihlerinde Las Vegas'ta oynanacağı söylendi.

Şampiyonluk yarışı dışında, tüm sezon içi turnuva maçlarının takımların normal sezon derecelerine dahil edileceği bildirildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery