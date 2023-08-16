NBA, 3 Kasım'da başlayacak olan ilk sezon içi turnuvasındaki grup maçlarının takvimini yayınladı.



Grup maçlarının tamamının Kasım ayı boyunca Salı ve Cuma günleri oynanacağı ve bu günlerde hiçbir geleneksel normal sezon karşılaşmasının oynanmayacağı belirtildi.



NBA, Temmuz ayında konferans başına beş takımdan oluşan rastgele seçilmiş üç grup açıklamıştı. Her takımın, diğer grup üyeleriyle açılış aşamasında bir kez oynayacağı, gruptan galip çıkan altı takımın yanı sıra iki joker takımın ise, Aralık ayı başlarında çeyrek finale yükseleceği kaydedildi.



Çeyrek final maçlarının takımların kendi sahalarında oynanacağı, yarı final ve şampiyonluk maçının ise sırasıyla 7 ve 9 Aralık tarihlerinde Las Vegas'ta oynanacağı söylendi.



Şampiyonluk yarışı dışında, tüm sezon içi turnuva maçlarının takımların normal sezon derecelerine dahil edileceği bildirildi.



