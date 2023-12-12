NBA, bu yılın Sezon İçi Turnuvası'nın en iyi beş oyuncusunu bir araya getirdiği All-NBA takımını açıkladı.



Geçtiğimiz hafta sonu Sezon İçi Turnuvanın sona ermesinin ardından lig, tüm turnuvadaki performansları ele alarak oluşturduğu en iyi beşliyi duyurdu.



Turnuva şampiyonu Los Angeles Lakers'ı LeBron James ve Anthony Davis temsil ederken, takımın kalanını Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo ve Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton oluşturdu.



James, Davis, Antetokounmpo ve Haliburton, tüm turnuva takımına oybirliğiyle seçilirken, Durant 20 oydan yedisini aldı ve diğer altı oyuncu da oy almasına rağmen kadroya seçilemedi.





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