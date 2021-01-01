"NBA, Seattle'a 'formaliteden' genişleme takımı verecek" iddiası

Çoğu NBA muhabirinin, ligin genişlemesi durumunda NBA'in "formalite olarak" Seattle'a bir takım vereceğini düşündükleri iddia edildi.



The Athletic'den John Hollinger, Seattle'ın seçilen şehirler arasında olmasının "sadece bir formalite" olduğunu bildirdi:



"NBA kısa süre önce, Gonzaga ile Alabama arasındaki bir kolej basketbol maçını izlemek için Seattle'daki Climate Pledge Arena'ya gitmişti.



Birçok kişi çeşitli draft yıldız adayları konusunda heyecanlıyken, bazıları ise Climate Pledge Arena'nın bir NBA genişleme takımına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu düşünerek mekandan ayrılmıştı.



Eskiden Key Arena olarak bilinen Climate Pledge Arena, büyük bir tadilattan geçmişti. Bu çabaların bir kısmı, binayı NHL'nin Seattle Kraken takımına ev sahipliği yapmaya hazırlama sebebiyleydi. İnşaatta daha fazla koltuk eklenirken, bina mevcut dönemin standartlarına getirilmişti.



NBA herhangi bir zamanda genişlerse, ligdekilerin çoğu Seattle'ın bir takım almasını bir formalite olarak görüyor. Seattle SuperSonics'in 2008'de Oklahoma City'ye taşınmasından bu yana, kuzeybatıdaki büyük şehirde bir NBA takımı yer almıyor.



Seattle'a bir takım getirmekle ilgilenen birkaç grup var ve genel beklenti ise, takımın Sonics ismini koruması yönünde."



