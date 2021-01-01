NBA scoutları: "Kuzma, kariyerinin en iyi basketbolunu oynuyor"

Bazı NBA scoutlarının, Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma'nın 'kariyerinin en iyi basketbolunu oynadığını" söyledikleri belirtildi.



Lakers Daily'de yer alan haberde, Kuzma için şu ifadeler yer aldı:



"Kuzma, kariyerinin en iyi basketbolunu oynuyor. Lakers'in oldukça tutarlı bir şekilde bir sürü farklı şekillerde kazanmasına yardımcı oluyor. Bu ölü sezonda imzaladığı uzatma kontratı, rakip scoutlara göre kelepir bir düzeyde."



Kuzma, üç yıllığı 40 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı ve bu sezon maç başına 11.5 sayı ve 6.7 ribaund ortalamaları yakalıyor.



