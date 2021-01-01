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NBA scout'ı: "Julius Randle, bir All-Star gibi görünüyor"

Bir NBA scout'ı, New York Knicks forveti Julius Randle'ın "All-Star gibi göründüğünü" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA scout'ı, New York Knicks forveti Julius Randle'ın bu sezon bir "All-Star gibi göründüğünü" söyledi.

Bu yıl gösterdiği performansla birçok kişinin dikkatini çeken Randle'ın gelişimi, kendisine kariyerinin ilk All-Star maçı tecrübesini yaşatabilir.

SNY'den Ian Begley, yakın zamanda bir NBA scout'ının Randle üzerine şu yorumlarını paylaştı:

"Rakip oyuncuların gösterdiği ekstra dikkate karşı reaksiyonları değişti. Geçen yıl kendi başına hücum etmeye çalışıyordu. Bu yıl ise tam tersi. Savunmayı okuyarak şutörleri bulma şekli harika. Şut tercihleri çok daha iyi. Antrenman kampına formda gelmiş olmasının, takımın çok hoşuna gittiğini biliyorum ve bu durum kendini savunma tarafında da belli ediyor.

Geçen sezon yanlış giden neyse, bunları düzelttiği için Randle'a tebrikler. Onu doğru noktalara yerleştirdikleri için ise Knicks ve (koç) Tom Thibodeau'yu da tebrik etmek gerek. Doğu kalabalık bir yer ama bir All-Star gibi görünüyor."

Randle sezonda, 22.5 sayı, 11.3 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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