NBA scout'ından Millsap için "bitmiş" iddiası!

Bir NBA scout'ı, Brooklyn Nets'in yeni veteran oyuncusu Paul Millsap'ın "bitmiş" olarak görüldüğünü iddia etti.



Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Blake Griffin ve LaMarcus Aldridge'den oluşan kadrosuyla son yıllarda ligin en güçlü takımlarından biri haline geldi.



New York Post'a göre, bir lig scout'ı, taraftarlar ve analistler tarafından geniş çapta övülen Millsap'in kadroya katılması hakkında ilginç bir ifadede bulundu:



"Nets yaşlanıyor. Ama daha iyiye gidiyor mu?



Brooklyn halen kendini savunmasız hissediyor ve eski All-Star'lar Paul Millsap ve LaMarcus Aldridge'i kadroya eklemesi bekleniyor. İkisi de 36 yaşında.



Nets'in, 32 yaşındaki Durant'in kadro dışı kalması durumunda işine yarayabilecek bir uzun forvet olan Millsap'le anlaşacağı bildirilmişti.



Bir NBA scout'ı, bununla ilgili 'Ligde, Millsap'in bittiğine dair bir fikir birliği olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki Jeff Green ile kaybettiklerini onlara verebilecek bir isim değil.' şeklinde konuştu."



Şubat ayında 37 yaşına girecek olan Millsap, geçtiğimiz sezon Nuggets formasıyla maç başına %47 şut isabetiyle yalnızca 9.0 sayı ortalaması yakalamıştı.



