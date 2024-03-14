NBA'in hücum dominasyonu altında savunma özgürlüğünü artırmak için bazı görüşmeler başlattığı bildirildi.



NBA'de hücum ve savunma arasındaki dengeyi yeniden sağlamak amacıyla, ligin oyunculara daha fazla savunma serbestliği sağlamayı ve hücum lehine dengesizlik endişelerini gidermeyi amaçlayan tartışmalara başladığı belirtildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, ligin Müsabaka Komitesinde savunma özgürlüğünü artıracak önemli değişikliklerin uygulanmasına ilişkin tartışmalar başladı.



Charania, FanDuelTV'nin 'Run It Back' programında komitenin Salı günü fizikselliği oyuna yeniden kazandırmak ve oyunun dinamiklerini yeniden dengelemek için stratejiler keşfetmek üzere toplandığını ve savunma oyuncularına etkileşimlerinde daha fazla alan bırakmaya odaklandığını açıkladı:



"Bana, NBA Rekabet Komitesi'nin Salı günü toplandığı ve daha fazla savunma özgürlüğü getirmenin yollarını tartıştığı, ayrıca önümüzdeki birkaç ayı strateji oluşturmak için kullanarak daha fazla fizikselliğe nasıl izin verilebileceğini değerlendirdiği söylendi."



NBA'in bu hareketi, ligin oyuncu istatistiklerinin şişirilmesine yol açan ve bazı eleştirmenlere göre sporun rekabetçi çekiciliğini azaltan hücum odaklı yaklaşımına yönelik incelemelerin arttığı bir dönemde geldi.



Lig uzun süredir temel eğlence faktörleri olarak hücuma ve skora öncelik verirken, oyun dinamiklerini şekillendirmede savunmanın azalan rolüne ilişkin bazı endişeler ortaya çıkmıştı.





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