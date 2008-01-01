NBA, sanal bir Draft Combine planı oluşturdu

ESPN'den Adrian Wojnarowski, NBA'in önümüzdeki ay birkaç bölgesel siteden oluşan sanal bir Draft Combine için planlar yaptığını belirtti.



Draft adayı oyuncuların, kıtadaki seçkin NBA şehirlerine gidecekleri ve tıp personelinin lokal hastanelerde fiziksel muayenehaneleri yönetip, oyuncuların takım tesislerinde çalışacakları kaydedildi.



KOVID-19 testlerinin de muayenelere dahil edileceği bildirildi.



Draft Combine, geleneksel olarak her Mayıs ayında Chicago'da düzenleniyor. Ancak etkinlik, koronavirüs salgını sonucunda bu yıl iptal edilmişti. Wojnarowski'ye göre, Draft 16 Ekim için yeniden planlanırken, NBA bunun için bir yer veya format belirlemiş değil.



Draft Lotaryası, Perşembe gecesi gerçekleşecek.



