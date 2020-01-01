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NBA reytinglerinde, ulusal çapta düşüş gözlemlendi

Sports Business Journal'ın 27 takım için yerel reytingleri incelediği rapora göre, NBA reytingleri yerel spor ağlarında %13 düşüş gördü.

Haber; Sporx.com
Sports Business Journal'ın 27 takım için yerel reytingleri incelediği rapora göre, NBA reytingleri yerel spor ağlarında %13 düşüş gördü.

27 takımın 14'ünde, lokal görüntülemede düşüş bildirildi.

Golden State Warriors'ın, NBC Sports Bay Area'daki televizyon izleyicisinin %66 azaldığı açıklandı.

Hiçbir takımın, yerel piyasada ortalama 4.00 reyting almadığı ve sadece yedi takımın ortalama 3.00'ün üstünde reyting aldığı belirtildi.

ESPN, TNT ve ABC'deki reytinglerin %12 oranında düşmesi, ulusal yayınlarda da izleyicilerin azaldığını ortaya çıkardı.


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