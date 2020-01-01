NBA reytinglerinde, ulusal çapta düşüş gözlemlendi

Sports Business Journal'ın 27 takım için yerel reytingleri incelediği rapora göre, NBA reytingleri yerel spor ağlarında %13 düşüş gördü.



27 takımın 14'ünde, lokal görüntülemede düşüş bildirildi.



Golden State Warriors'ın, NBC Sports Bay Area'daki televizyon izleyicisinin %66 azaldığı açıklandı.



Hiçbir takımın, yerel piyasada ortalama 4.00 reyting almadığı ve sadece yedi takımın ortalama 3.00'ün üstünde reyting aldığı belirtildi.



ESPN, TNT ve ABC'deki reytinglerin %12 oranında düşmesi, ulusal yayınlarda da izleyicilerin azaldığını ortaya çıkardı.



