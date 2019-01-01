NBA, playoff ve takvim yapısında büyük değişiklikler arıyor

NBA'in, sezon içi bir turnuvada yer alabilecek ve konferans finallerinden önce takımları yeniden yerleştirebilecek olan playoff yapısında büyük değişiklikler yapmayı düşündüğü iddia edildi.



NBA, ESPN'e göre, bu değişiklikleri Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile görüşüyor ve umutlarının bir kısmının 2021-22 sezonunda hayata geçirileceğini umuyor.



SEZON ORTASI TURNUVASI



Şükran Günü'nden sonra gerçekleşen sezon ortası turnuvası, Avrupa futbol modeline benzer şekilde sunulan en radikal ekleme olarak gözüküyor. ESPN, bu turnuvaya 30 takımın katılacağını, oyuncuların ve antrenörlerin kazanma tazminatı alacağını bildirdi.



"PLAY-IN" MAÇLARI



Playofflara gelince, lig her konferanstaki son iki playoff noktasında bulunacak takımları belirlemek için "play-in" maçlarını düşünüyor. Şu anda, her konferanstaki ilk sekiz takım playofflara kalıyor. Ancak bildirilen öneriye göre, 7. ve 8. sıradaki takımlar, bir sıralama noktası için oynayacak.



Bu maçta kaybeden takım, playofflara kalacak son takımını belirlemek için, 9. ve 10. sıradaki takımların arasında oynanacak maçı kazanan takımla oynayacak.



EN İYİ TAKIMLAR, NBA FİNALLERİNDE OLACAK



Son olarak, konferans finallerinden önce playoff ağacının yeniden düzenlenmesi, konferanstan bağımsız olarak finalde en iyi iki takımın eşleşmesini sağlamak için etkili bir yöntem olabilir. WNBA bunu birkaç yıl boyunca yaptı ve şampiyon olmadan önce birbirleriyle oynayan, sezon serisi en iyi olan takımların karşı karşıya gelme olasılığını önledi.



Değişikliklerin olumlu bir sonucu da, normal sezondaki maçların sayısının azalması. Çoğu takım 78 veya 79 maç oynayacak.



ESPN'e göre, şu ana kadar 30 takımın tekliflerine "gerçek anlamda bir geri dönüş olmadı". Bunlar çarpıcı değişiklikler olsa da, hiçbiri saçma sapan görünmüyor. NBA değişime açık görünüyor ve uzun vadede profesyonel basketboldan faydalanabilecek diğer liglerin uyarlamalarından yararlanıyor.



