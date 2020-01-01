NBA, 'play-in' formatını yeni sezona dahil etmeye yakın!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, NBA, her konferanstaki son playoff sıralamaları için, play-in turnuvasını muhtemelen NBA geri dönüş planına dahil edecek.



Format, Doğu ve Batı Konferansı'ndaki son iki playoff noktası için 7, 8, 9 ve 10 numaralı takımlar arasında dört takımlı bir turnuvayı içeriyor.



Bu kurulum, normal sezonu yedinci ve sekizinci sırada bitiren takımlara, iki kez playofflara girme şansı veriyor.



Wojnarowski, 9 ve 10'uncu sıradaki takımların, bu iki noktadan birini güvence altına almak için kaybetmeden iki kez kazanması gerekeceğini de belirtti.



Kurulum, normal sezonda daha yüksek sıralardaki (7 ve 8'inci) takımları tercih etse de, daha düşük sıralardakilere (9 ve 10'uncu) iyi oynamaları halinde yine de bir şans veriyor.



NBA'in bir sonraki sezonda, play-in maçlarını takvimin kalıcı bir parçası haline getirmek istediği, ilk olarak geçtiğimiz hafta bildirilmişti.



