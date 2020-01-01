NBA, play-in formatını devam ettirmek istiyor!

NBA'in gelecekte, play-in formatını normal sezona tekrar dahil etmek istediği bildirildi.



NBA'in, sezonu yeniden başlatmış olduğu Orlando'da Batı Konferansı playoffları'ndaki son sıralama için düzenlediği yeni play-in formatını, ileriye taşımak istediği bildirildi.



NBA başkanı Adam Silver'ın önümüzdeki sezon olası yoğunlaştırılmış sezonda bile, play-in formatını, NBA programının kalıcı bir parçası yapmak istediği iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania, konuyla ilgili şu tweetleri attı:



"Kaynaklara göre NBA, Doğu ve Batı Konferansı playoffları'nda sekizinci sırayı belirlemek için Orlando'da yeniden başlatılan sezonda kullanılan play-in formatını, sezona dahil etmeye devam etmek istiyor."



"NBA, 2020-21 sezonunun başlangıcı için 22 Aralık tarihini ve sezonun 2021 Tokyo Olimpiyatları'ndan önce bitmesini sağlayacak 72 maçlık olası bir programı hedefliyor."



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, lig ayrıca önerilen 72 maçlık programın orta noktasında iki haftalık bir ara vermeyi de düşünüyor.



