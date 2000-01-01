NBA, özel sermaye şirketlerine takım hissesi alma imkanı verecek

NBA'in, özel sermaye şirketlerinin birden fazla takıma yapabileceği yatırımlar da dahil olmak üzere, sınırlı ortaklık hisseleri satın almasına izin verecek bir yatırım aracı oluşturmayı düşündüğü bildirildi.



Profesyonel takımların değerlerinin artması nedeniyle, takım sahiplerinin sınırlı ortaklık hisseleri satması giderek zor hale gelmişti.



Sınırlı hisseler, genellikle bir koltuk veya takımın işletimi üzerinde gerçek bir etki olmadan geliyor. Bu, genellikle yüzde 10 ila yüzde 25 arasında olan, LP iskontosu adı verilen hisseler oluyor.



ABD Beyzbol ligi Major League Baseball, yatırım fonlarının birden fazla kulüpte sınırlı ortaklık payı elde etmesine izin vermek için, geçtiğimiz sene kurallarını değiştirmişti.



