NBA oyuncularıyla bire bir görüşme, hala yeni soyunma odası kuralları içinde!

NBA'de yeni soyunma odası politikaları kapsamında bire bir görüşmelerin hala mümkün olduğu bildirildi.



NBA medyası, koronavirüs salgını sonrasında tamamen kapatılmayacak gibi görünüyor.



Soyunma odalarında medya erişimine kadar değişiklikler olsa da, bire bir görüşmelere izin verileceği söylendi. Associated Press'ten Tim Reynolds, bu hafta içinde yürürlüğe girecek olan yeni soyunma odası politikalarını açıkladı:



"AP'ye yeni NBA soyunma odası politikaları altında (bir hafta içinde yürürlüğe girdiklerinde) bire bir görüşmeler yapılmasının hala mümkün olduğu söylendi."



Bu politikalardaki en büyük değişiklik, medya personelinin soyunma odasında dolaşmakta özgür olmayacağı. Bunun nedeni ise, yalnızca oyuncuların, antrenörlerin ve yakın ekip personelinin erişmesine izin verileceği.



"2-2.5 METRE ARASI MESAFE"



ESPN'den Adrian Wojnarowski politikanın yeni etkilerini açıkladı:



"NBA, soyunma odası erişimini koronavirüs sonrasında sadece oyunculara ve önemli ekip personeline sınırlamayı planlıyor. Takımların ayrıca soyunma odaları dışındaki oturumlarında, oyuncular ve medya arasında 2-2.5 metre mesafe oluşturmaları isteniyor."



Lig, ekiplere bunların bulaşıcı hastalık ve halk sağlığı uzmanlarının önerileri arasında yer aldığını söyledi. Soyunma odasındaki temel ekip personeli arasında antrenörler, ön ofis, basketbol personeli, halkla ilişkiler personeli vb. bulunacak."



MLB ve NHL gibi diğer büyük Kuzey Amerika spor ligleri de bu kuralları yürürlüğe koymuşlardı.



