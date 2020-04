NBA oyuncularının yer alacağı H-O-R-S-E eşleşmeleri, resmi olarak belirlendi!

NBA, NBPA ve ESPN, 12 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan H-O-R-S-E yarışmasının eşleşmelerini resmi olarak belirledi.



ESPN'e göre Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ve Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, katılacak aktif NBA oyuncularının başını çekerken, eski NBA yıldızları Paul Pierce ve Chauncey Billups da etkinliğe katılacak.



Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, WNBA efsanesi Tamika Catchings, Chicago Sky'dan WNBA All-Star'ı Allie Quigley ve Utah Jazz guardı Mike Conley Jr da, yarışmada yer alacak isimler arasına girecekler.



YARIŞMANIN İLERLEYİŞİ VE KURALLARI DA AÇIKLANDI



Yarışmacılar, kendi evlerinde bulunan salonlarından yarışmaya katılacaklar.



State Farm, koronavirüsle müdahale çabalarına yardımcı olacak hayır kurumlarına, katılımcılar adına 200.000 dolardan fazla bağışta bulunacak. NBA, NBA Together kampanyasıyla koronavirüs yardım çabalarını desteklemek için 74 milyon doların üzerinde katkıda bulunmuştu.



Sekiz katılımcı dört gruba ayrılacak ve her grupta ilk iki oyunun galipleri yarı finalde buluşacak. İki gruptan kazananlar ise şampiyonluk turuna geçecek.



Dört çeyrek final oyunu, Pazar günü yapılacak ve yarı finaller ve şampiyonluk maçı da 16 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.



Her oyunun başlangıcında bir bozuk para atılacak, hangi oyuncunun önce şut atacağı belirlenecek, yaşı daha büyük olan oyuncu ise yazı tura arasında seçim yapacak. Oyuncular her bir atış denemesinden önce, panyalı ya da deliksiz atacaklarını, ya da hangi elleriyle şut atacaklarını önceden söyleme durumunda olacaklar. Smaç basmaya ise izin verilmeyecek.



Beş atış kaçırıp "H-O-R-S-E" harflerini toplayan ilk oyuncu, geri dönüş şansı olmadan yarışmadan elenecek.