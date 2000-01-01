NBA oyuncularının, ulusal marşta diz çökmeleri konusunda fikir birliği artıyor!

The Athletic'ten Shams Charania, NBA oyuncularının ulusal marş sırasında diz çökebilecekleri konusunda artan bir fikir birliği olduğunu bildirdi.



Bu hareket, 2019-20 sezonunun yeniden başlaması sırasında, ligin oyuncuları tutkulu oldukları konuları büyük ölçüde desteklemeleriyle ortaya çıkan birçok şeyden biri olabilir.



Oyuncuların formalarına, lig onaylı sosyal mesajların dahil olması ve maçların oynanacağı sahalarda yer alan Black Lives Matter mesajının bulunmasına ek olarak, Charania, oyuncuların lig tarafından onaylanmış olsun olmasın, kendi sosyal adalet mesajı içeren tişörtler de giyebileceklerini söyledi.



Marş sırasında diz çökme kararının, WNBA'in ulusal marşa olan yaklaşımından çıkmış olabileceği de söyleniyor. WNBA takımlarının bazıları, sezon açılışı sırasında milli marşın çalınmasından önce sahadan ayrılmayı tercih etmişlerdi.



