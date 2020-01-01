NBA oyuncularının, "koronavirüse karşı büyük bir korkuları yok" iddiası

NBA oyuncularının çoğunun KOVID-19'dan "büyük bir korku duymadıkları" bildirildi.



Bu hafta herkese açık olarak bildirilen oyuncular arasında birçok pozitif COVID-19 testi yapılmıştı ve virüsün ne kadar kolay yayılabileceğine, ancak enfekte olduklarında oyuncular arasında risk seviyelerine dair endişe duyulmadığına dair, ek vakaların rapor edilmediğine inanılıyor.



Yaygın inanış, KOVID-19'un yaşlı insanlar ve solunum sorunları gibi önceden var olan koşulları olanlar için daha tehlikeli olduğu yönünde.



ESPN'den Brian Windhorst, podcast'inde konuyla ilgili şunları söyledi:



"Buradaki veri tablolarında, enfekte olanların genellikle olumlu bir tavra sahip olduğunu gösterdiğini anlatan eden insanlarla konuştum. İnsanlarla konuştuktan sonra edindiğim his, büyük bir korku olmadığı üzerine. Çünkü oyuncuların çoğu, virüsü kapan ve sonrasında hemen iyileşen diğer oyuncularla konuşuyorlardı."



ESPN'den Tim MacMahon, "Büyük bir korku olsaydı, oynamaya çıkamazlardı. Temmuz sonu veya Ağustos'ta olmasına nazaran, şimdi olması daha iyi." şeklinde yanıt verdi.



KOVID-19 için pozitif test sonucu alan Sacramento Kings guardı Buddy Hield, Oklahoma City'de yaz liginde oynuyordu.



