NBA oyuncularının konaklayacağı yerler ve sunulacak imkanlar açıklandı!

NBA, Orlando'daki kampüsü için oyunculara sunacağı otel lojistiğini ve olanaklarını sıraladı.



NBA takımlarının, bubble etrafındaki lojistiği vurguladığı açıklamasına göre, sezon devam ettiğinde Coronado Springs Resort'taki Gran Destino Tower'da, Grand Floridian Resort & Spa ve Yacht Club Resort'ta kalacakları açıklandı.



Her takımın, günde üç öğün yemek yiyeceği ve maç günü boyunca dört öğün dahil olmak üzere bireysel menüler oluşturmak için kendi mutfak ekibi olacağı belirtildi.



Oyunculara 24 saat VIP konsiyerjinin yanı sıra sanal papaz hizmetleri, yoga ve meditasyon ve zihinsel sağlık hizmetleri sunulacağı bildirildi.



Oyuncuların TV, arcade oyunları ve diğer eğlence öğelerinin yer aldığı, sadece sporcuların bulunduğu bir salona erişebilecekleri kaydedildi.



Ayrıca bowling, balık tutma ve golf gibi, takımların desteklediği etkinliklerin bulunacağı da eklendi.



