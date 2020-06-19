NBA oyuncularına, koronavirüse karşı uyaracak "akıllı" yüzük dağıtılacak

MAGICBAND ZORUNLU KILINACAK

NBA'in 2019-20 sezonunu Orlando'daki Walt Disney World'de yeniden başlatma planı içinde, oyunculara, KOVID-19 semptomlarını göstermeye başlayıp başlamadıklarını ve ne zaman başlayacaklarını tespit edebilen Oura marka bir akıllı yüzük takma opsiyonu sunulacağı açıklandı.NBA'in sezonun yeniden başlatılması için dağıtılan yeni sağlık ve güvenlik notuna göre, oyuncular Disney "bubble"ındayken kullanmak için, birkaç farklıedinecekler. Bunlar arasında, her zaman takılması gerekecek olan, kontrol noktalarına ve odalara girmeye yarayan bir Disney'in yanı sıra, oyuncular çok uzun süre birbirlerine çok yakın olduğunda çalmaya başlayacak olanve ayrıca opsiyonel tutulan "akıllı"de bulunacak.Yüzüklerin, oyuncuların üç gün öncesine kadar KOVID ile ilişkili semptomları deneyimlemeye başladığını tahmin edebileceği söyleniyor. Oyuncular, semptomları izlemek için Michigan Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından incelenecek olan, toplanan verilere de tam erişim sağlayabilecekler.Bu yüzükler, ayrıca Oura yüzük web sitesinde de satın alınabiliyor ve fiyatları, marka ve modele bağlı olarakila(2.050 - 2.736 Türk Lirası) arasında değişiyor.Oyunculara, antrenmanlar ve maçlar dışında her zaman takmaları gerekecek olan bir MagicBand verilecek ve bu Disney MagicBand,olarak kullanılmasının yanı sıra, oyuncuların güvenlik kontrol noktalarında ve koronavirüs taramalarında check-in yapmasını sağlayacak. Bu, Disney World'de misafirlerinin otellere erişmek ve park içindeki yiyecek ve hediyeler için ödeme yapmak amacıyla kullanabildiği, aynı adı taşıyan cihazla da benzeşiyor.