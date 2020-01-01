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NBA oyuncularına "ısınma kıyafetleri" zorunluluğu!

Bir NBA protokolünün, oyuncuların arenaya geldiklerinde "forma ve ısınma kıyafetleri" giymelerini gerektireceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA protokolünün, oyuncuların arenaya geldiklerinde "forma ve ısınma kıyafetleri" giymelerini gerektireceği bildirildi.

Oyuncuların takım otobüsüne binmeden önce bütün formalarını giyecekleri ve fotoğrafçıların maç öncesi fotoğraf çekme yerlerinde bekleyecekleri kaydedildi.

Arenadaki takım soyunma odalarında duşlar olmadığı ve elbise protokolündeki değişikliğin nedeninin bu olduğu açıklandı.

Oyuncuların her maç bittikten 40 dakika sonra arenadan ayrılacakları belirtildi.

Houston Rockets guardı PJ Tucker, bu durumla ilgili olarak, "Bence bu aslında giyinmenin asıl amacını uzaklaştırıyor. Aslında tünelde maça gelmekle ilgili bile değildi, daha çok giyinmek ve işe gitmekle ilgiliydi. Bana göre giyinmek ve hazırlanmak, ayrı zihniyet gibi. Bu beni çalışmaya hazır olduğum ve odaklanmam gereken bir zihniyete sokuyor." şeklinde konuştu.


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