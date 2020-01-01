NBA, oyuncuların sağlığı için seyahat süresini azaltmayı inceliyor

NBA'in takımlar için toplam seyahat süresini kalıcı olarak azaltmanın yollarını tartıştığı bildirildi.



KOVID-19 salgını ile NBA, katılan her takımın maçlar arasında seyahat etmeden aynı yerde kaldığı bir deneye zorlandı. Oyuncu sağlığı ile ilgili geleneksel görüş, özellikle arka arkaya gecelerde kaydedilen dakikaların yorgunluğa ve daha yüksek sakatlık riskine katkıda bulunduğu şeklinde.



Ancak artık genel menajerler ve ekip çalışanları, seyahat etmemenin faydalarını görmeye başladılar.



GM'LER, SEYAHAT YOKLUĞUNDAN MEMNUN!



Batı Konferansı'ndan bir genel menajer, ESPN'e "Adamlarımız daha iyi hissediyor. Söylenmesine gerek olup olmadığını bilmiyoruz, ancak bu maçları oynadıktan sonra uçaklara atlamak zorunda değiliz." şeklinde konuştu.



Bubble'da bulunan, Batı Konferansı'ndan bir atletizm idmanı görevlisi, "Bu daha önce sahip olmadığımız bir avantaj. Hep yorgun oluyoruz... Adamlarımız dinlendi. Zindeler. Onları tekrar tekrar iyileştirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.



Genel menajerlerle Ağustos ayında yaptığı görüşmede başkan Adam Silver, oyunun kalitesinin etkileyici olduğundan bahsetmişti.



Bir GM'in, yönetimden, personelden ve oyunculardan geri bildirim alarak yaptığı gözlemde, fazladan dinlenmenin ve seyahat eksikliğinin, performansların kalitesinde rol oynadığını farkettiği açıklandı.



Başka bir GM de, aynı düşünceyi tekrarladı.



NBA'E FAYDA SAĞLAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR



Bir Lig yetkilisi, bir beyzbol çiftliğine benzer şekilde, olası birkaç maçlık bir seriyi oynamak için takımların şehirlere gitmesine dair konsepti gündeme getirdi.



Birden fazla GM, Silver ile seyahat etmeme kavramının tartışıldığı görüşmede, muhtemel olarak seyahati azaltmanın ve oyuncu sağlığını iyileştirmenin, NBA'e fayda sağlayacağından da bahsedildiğini söylediler.



Batı Konferansı'ndan bir GM, görüşmede konuşulanları şu şekilde özetledi:



"Herhangi bir takımın yüzü olan bir oyuncunuz varsa ve oyuncularımız için daha az cezalandırıcı olacak, yeni ve daha verimli seyahat yolları bulabilirsek ve böylece o oyuncuya bulunduğu takım ile bir yıl daha verecekseniz, bunun sizin için değeri nedir? Yıldız odaklı bir lig için bunun değeri bir bütün olarak nedir?"



