NBA, oyuncuları yavaş yavaş geri çağırabilir

ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Zach Lowe'un raporlarına göre, NBA takımları, yakında oyuncuları takımlarının bulunduğu bölgeye geri çağırmaları hakkında yönergeler alabilir.



1 Haziran civarında beklenen bu yönergelerin, sezonun yeniden başlaması için ilk büyük adım olabilecei belirtildi.



Buna ek olarak, takımların halihazırda takımlarının şehirlerine geri dönen oyuncuların katılabilecekleri antrenmanları genişletebileceklerini umdukları söylendi.



Ligin geri dönüşünün nasıl olabileceğinin hala belirsiz olması bir yana, The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick'in, Orlando'nun Walt Disney World Resort'unun ligin izole dönüşüne ev sahipliği yapmak için en büyük aday yer olarak ortaya çıktığını açıkladıkları görüldü.



The Athletic'in raporuna göre, Orlando, test ve otel kullanımı ile ilgili sorunların çözülmesi koşuluyla, Las Vegas ve Houston gibi alternatif seçenekler üzerinden teklifi kazanma yolunda ilerliyor.



Disney'nin Orlando konumunun, NBA maçlarını göreceli olarak yer alan bir "balonda" barındırmak için önde gelen bir aday olarak ortaya çıkmasının birçok nedeni bulunuyor. Yahoo Sports'tan Keith Smith, bu nedenler arasında özel mülk olması, barınma ve maçların kendisi için geniş imkanlara sahip olmasını gösterdi.



