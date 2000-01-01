NBA oyuncuları ve koçlarına, porno sitesinden VIP üyelik teklifi!

Pornografik bir webcam şovu sitesi olan Cams.com'un, Orlando 'bubble'ında yer alacak NBA oyuncularına ve koçlarına ücretsiz VIP üyeliği sunduğu bildirildi.



Orlando'da "bubble"a giren NBA oyuncularının boş zaman etkinlikleri için sınırlı seçenekleri olacak ve Cams.com, bu konuda bir çözüm sundu.



Cams.com'un, Perşembe günü, NBA oyuncularına ve antrenörlerine, sitenin pornografik içeriğine ücretsiz tam erişim sağlayacak VIP üyeliği sunan bir e-posta gönderdiğini bildirdi:



"Önde gelen bir pornografik eğlence webcam şirketi olan Cams.com, Orlando'daki NBA'deki tüm katılımcılara resmi olarak VIP üyeliği teklifi sunmaktadır.



"Nba@ffn.com üzerinden kaydolan ve kimliğini doğrulayan oyunculara ve antrenörlere, VIP üyelik ve Cams.com'un 7/24 güzel modellerine erişmelerini sağlayacak ücretsiz jetonlar verilecek. Büyük bir maçtan önce yalnız kalırlarsa veya biraz ekstra motivasyona ihtiyaçları olursa, tek yapmaları gereken, sitede oturum açmak için VIP üyelik kimlik bilgilerini kullanmak olacak ve böylece karşılarında birçok güzel model bulunacak. Sesli ya da görüntülü metinler aracılığıyla özel kamera odalarında onlarla sohbet edebilirler. Modeller arkadaşlık, eğlenceli konuşma, seksi striptizler ve daha fazlasını sağlayabilir."



2019-20 NBA sezonunun bubble'daki devamının, oyuncu ve antrenörler için bir aile ortamı olması bekleniyor. Sporcuların kaldıkları süre boyunca eşlerini ve çocuklarını Florida'ya getirmeleri bekleniyor. Cams.com'un teklifi, bubble'a tek başına girecek oyuncular için etkili olabilir.



