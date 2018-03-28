NBA oyuncuları ve hakemleri, artan gerilimi görüşmek için toplandı

NBPA ve NBRA temsilcileri, yakın zamanda Manhattan'da bir araya gelerek NBA oyuncuları ile hakemler arasındaki gerginliklerin giderek artması konusunu görüştü.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, iki taraf iki saat boyunca konuştu ve Los Angeles'taki All-Star sırasında yeniden bir araya gelmeyi planladı.



NBRA genel müdürü Lee Seham ve NBPA yöneticisi Michele Roberts, NBPA'in Manhattan ofislerinde yapılan iki saatlik bir konuşmada, lig ofisinin, oyuncuların hakemlerle karşı agresif sözcükler kullanmasına karşı çok yumuşak hale geldiğine inanması konusunu tartıştı.



Roberts, hakemlerin sahada oyunculara hitap şekillerinin saygısız olduğuna inandıkları için rahatsız oldukları konusunu da dikkate aldı.



