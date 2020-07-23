"NBA oyuncuları, ulusal marş sırasında diz çökmeyi planlıyorlar!" iddiası

NBA oyuncularının, Los Angeles Times'dan Brad Turner'a göre, 30 Temmuz'da Orlando'daki Walt Disney World'de sıralamaları belirleyecek maçlar başladığında, Ulusal Marş sırasında diz çökmeyi planladıkları bildirildi.



NBA şu anda oyuncuların, Ulusal Marş için ayakta durmalarını istiyor, bu nedenle başkan Adam Silver ve ligdeki diğer yöneticilerin, bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu olmuş durumda.



Turner'ın, konuyla ilgili tweeti şu şekildeydi:



"Kaynaklar: NBA oyuncuları, Perşembe gününden başlayan sezonun açılış gecelerinde, Ulusal Marş sırasında diz çökmeyi planlıyorlar. Aynı otelde kalan Bucks, Lakers, Clippers, Raptors, Celtics, Nuggets, Jazz ve Heat'in bir toplantı yaptıkları açıklandı. Bir oyuncu 'Açılış gecesindeki ilk saha içi eylemlerinden biri, diz çökmek olacak.' dedi."



2016 yılında NFL oyuncusu Colin Kaepernick, ABD'de Ulusal Marş sırasında diz çökmüş ilk profesyonel sporcu olmuştu. Eski San Francisco 49ers quarterback'i, Afroamerikalılara karşı polis vahşetini ve sistemik ırkçılığı protesto ediyordu.



NBA'den LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry ve Chris Paul gibi büyük yıldızlardan bazıları, Kaepernick'in bu tutumunun arkasında durmuşlardı. George Floyd ve Breonna Taylor'ın polislerin elinden gelen trajik cinayetleri, ırksal adaletsizlikleri yakın zamanda daha da ön plana çıkarmıştı.



