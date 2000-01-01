"NBA oyuncuları, salonlarda gizlice antrenman yapıyor" iddiası!

Bazı NBA oyuncularının, gizli bir şekilde, kapalı olması gereken spor salonlarında antrenman yaptıkları iddia edildi.



Evlerinde en son teknolojiye sahip spor salonları olmayan bazı sporcuların, spor salonlarında oynamak ve şut atmak için, evlerinden dışarı çıkarak kendi izolasyonlarını bıraktıkları iddiaları ortaya çıktı.



The Athletic'den Sam Samick ve Joe Vardon'ın iddiaları, şu şekildeydi:



"Şu andan itibaren hiçbir oyuncunun, takımının tesisine veya başka bir spor salonuna girmesine izin verilmiyor. Geliştirme personelinin oyuncularla çalışması gerekmiyor. Bir oyuncunun evde özel bir spor salonu varsa, bu çok iyi. Birçok kişi, olmadığını söylemişti. Diğerleri ise, birden fazla kaynağa göre, kapalı olması gereken spor salonlarında gizlice kendi başlarına antrenman yapıyorlar."



NBA oyuncuları, parkeye geri dönüp oynama konusunda endişeli olsalar da, bu yaz geri dönmeyi umut eden lig için, bu durum büyük bir aksilik olabilir.



