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NBA oyuncuları, koronavirüs testi sonuçlarının sızdırılmasını istemiyor

NBA oyuncularının, koronavirüs test sonuçlarının halka sızdırılmasından endişe ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com
NBA oyuncularının, koronavirüs test sonuçlarının halka sızdırılmasından endişe ettiği bildirildi.

Utah Jazz pivotu Rudy Gobert ve şutör guardı Donovan Mitchell'ın testlerinin pozitif çıkması sonrası, NBA, sezonu süresiz olarak askıya almıştı.

The Athletic'ten Sam Amick, durumu şu şekilde açıkladı:

"Koronavirüs krizinden filizlenen birçok NBA sorunundan biri: Oyuncu topluluğunda test sonuçlarının medyaya sızdırılması ve bunun bir oyuncuya/aileye verdiği zarar ile yarattığı damgalamaya ilişkin endişeler bulunuyor. Elbette karmaşık bir tartışma, çünkü bu bir halk sağlığı durumu."

2019-20 NBA sezonu en az 30 gün işlevsiz olacak. Bu noktada raporların söylediklerine dayanarak bilinen tek şey bu.

Mitchell ve Gobert, koronavirüsü bulunduğu bilinen sadece iki NBA oyuncusu.


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