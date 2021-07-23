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NBA oyuncuları, 22 Aralık'ta sezona başlamayı "kaçınılmaz" görüyor!

NBA oyuncularının, 22 Aralık'ta sezona başlamayı "kaçınılmaz" olarak gördükleri bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA oyuncularının, 22 Aralık'ta sezona başlamayı "kaçınılmaz" olarak gördükleri bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, NBA oyuncularının bu hafta 2020-21 sezonunun başlama tarihi hakkında bir karar vermeleri bekleniyor.

Charania'nın bildirdiğine göre, NBPA (Oyuncular Sendikası), sezona Aralık ayı sonlarında başlamakla ilgili olarak haftanın sonuna doğru (Perşembe veya Cuma) bir oylama yapacak.

Charania, birçok oyuncunun 22 Aralık başlangıcını "kaçınılmaz" olarak gördüğünü söyledi:

"Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası, koronavirüs salgını ortasında 2020-21 sezonuna 22 Aralık'ta başlama formatıyla ilgili olarak, Perşembe gecesi veya Cuma sabahı oylama yapmayı planlıyor.

Sendika direktörü Michele Roberts liderliğindeki NBPA, bu hafta 30 takımın tamamından oyuncularla resmi konferans görüşmeleri başlattı. Oyuncular Pazartesi gününden itibaren NBPA ile görüşmeler yapıyor ve bu, Perşembe sabahına kadar devam edecek. Kaynaklar, çeşitli toplantılardan çıkan oyuncuların, 22 Aralık'ta başlamanın kaçınılmaz olduğuna inandıklarını belirttiler."

Sezon 22 Aralık'ta başlarsa, normal sezon 72 maç içerecek ve playofflar Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasından birkaç gün önce (23 Temmuz 2021) sona erecek.


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