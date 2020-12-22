NBA oyuncuları, 22 Aralık başlangıcını onayladı!

NBPA (Oyuncular Sendikası), oyuncu temsilcileri yönetim kurulunun, NBA'in 72 maçlık 2020-21 sezonu için 22 Aralık başlangıç tarihi teklifini, geçici olarak onaylamak için oy kullandığını duyurdu.



NBA ve sendikanın, KOVID-19 salgınının ligin üzerindeki etkisinden dolayı, mevcut toplu pazarlık sözleşmelerinde yapılan birkaç değişiklik üzerinde hala bir anlaşmaya varmak durumunda oldukları belirtildi.



NBPA, yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:



"Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası (NBPA) Oyuncu Temsilcileri Kurulu, 2020-21 NBA sezonu için 22 Aralık 2020 başlangıç tarihini ve 72 maçlık takvimi geçici olarak onaylamıştır. Ek ayrıntılar görüşülmeye devam edecektir ve NBPA, tarafların önümüzdeki sezonla ilgili kalan bu konularda anlaşmaya varacağından emindir."



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin bildirdiğine göre, antrenman kampları geçici olarak 1 Aralık'a yakın bir tarihte başlayacakken, taraflar serbest oyuncu dönemini daha erkene alma olasılığını tartışıyorlar.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, mevcut CBA'in (Toplu iş sözleşmesi) geri kalanı boyunca maaş üst sınırını ve lüks vergisi eşiklerini yılda en az %2 artırma olasılığı da tartışılıyor. CBA, 2023-24 sezonundan sonra sona erecek.



