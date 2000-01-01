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NBA oyuncuları, 15 Nisan'da tam maaşlarını alacaklar

NBA oyuncularının, bir aydan fazla süredir maç oynamamalarına rağmen bir sonraki ödeme günü 15 Nisan'da tam maaşlarını alacakları duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA oyuncularının, bir aydan fazla süredir maç oynamamalarına rağmen bir sonraki ödeme günü 15 Nisan'da tam maaşlarını alacakları duyuruldu.

Ligin, takımlara yönergeyi geçtiğimiz gün dağıttığı bir notla verdiği açıklandı.

Lig ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA), sezonun kapanması sırasında maaşların durumu hakkında haftalardır görüşmelerde bulunuyordu. Son NBA maçları, Utah pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs için pozitif test edilen ilk oyuncu olduğu gün, 11 Mart'ta oynanmıştı.

Salgın, 15 Nisan'a kadar normal sezonun sonu olan en az 259 normal sezon maçının gecikmesine yol açacak. NBA başkanı Adam Silver bu haftanın başlarında, sezonun devam edip edemeyeceği de dahil olmak üzere sezonun geri kalanıyla ilgili hiçbir kararın Mayıs'tan önce gerçekleşmeyeceğini söylemişti.

Henüz hiçbir maç iptal edilmiş değil. Playofflar, 18 Nisan'da başlayacaktı ve sezonun kısaltılması veya bitirilmemesi durumunda gelir kayıplarının kolayca yüz milyonlarca dolara ulaşabileceği söyleniyordu.


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