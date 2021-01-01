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NBA, oyunculara KOVID-19 aşısını zorunlu kılmayacak

NBA oyuncularına KOVID-19 aşısı olmaları için zorunluluk getirilmeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA oyuncularına KOVID-19 aşısı olmaları için zorunluluk getirilmeyeceği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre NBPA (Oyuncular sendikası), aşılamayı zorunlu kılan herhangi bir teklifin "önemsiz" olacağı mesajını vermiş olduğu için, NBA, bir KOVID-19 aşı zorunluluğunu yürürlüğe koyamayacak.

NBA ve NBPA, önümüzdeki sezon için KOVID ile ilgili protokol ve prosedürlerin bazı yönlerini müzakere etmeye devam ediyor.

NBA hakemleri ve çoğu NBA personelinin aşı olmak zorunda olacakları da söylenenler arasında.

ESPN tarafından Eylül ayı başlarında paylaşılan bir ön notta, oyuncuların yaklaşık yüzde 85'inin aşılandığı belirtilmişti.


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