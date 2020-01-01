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NBA, oyuncular için altı aşamalı bir plan belirledi!

NBA, oyuncuların bugünden başlayarak NBA Finalleri'nin sonu olacak 13 Ekim'e kadar sürebilecek olan sürede uygulamaları gereken, altı aşamalı bir plan belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, oyuncuların bugünden başlayarak NBA Finalleri'nin sonu olacak 13 Ekim'e kadar sürebilecek olan sürede uygulamaları gereken, altı aşamalı bir plan belirledi.

Aşama 1, oyunculara Pazartesi gününe kadar kendi şehirlerine rapor vermeleri için süre veriyor.

23 Haziran'da başlayan Aşama 2, oyuncuların ekipleri Orlando bubble'ı için ayrılana kadar, her gün koronavirüs için test edilmesini gerektiriyor.

1-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 3. Aşama, oyuncuların ekip tesislerinde zorunlu bireysel antrenmanlara başladığı süre olacak. Başantrenörlerin de bu bireysel antrenmanlara katılmasına izin verilecek.

Aşama 4, iki kısma ayrılmış durumda. Takımlar 7-11 Temmuz tarihleri arasında Orlando'ya gidecek ve karantinalarına başlayacaklar. Takımların daha sonra 9-21 Temmuz tarihleri arasında antrenman yapmasına izin verilecek.

Tüm tarafların negatif test sonucu alması koşuluyla oyuncuların bu süre zarfında otellerindeki diğer oyuncularla sosyalleşmesine izin verilecek.

22-29 Temmuz arasında süregelecek olan 5. Aşama, aynı otelde kalan ekiplerin birbirleriyle antrenman yapmaya başlamasını sağlayacak.

Daha sonra Aşama 6, NBA Finalleri aracılığıyla sezonun yeniden başlamasını kapsayacak.

Oyuncuların, takımlarının elendikleri tarihten sonraki 24 saat içinde, KOVID-19 testini geçmeleri istenecek.


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