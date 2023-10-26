NBA, bu sezon Indianapolis'te düzenlenecek olan All-Star Maçının orijinal Doğu Konferansı-Batı Konferansı formatına geri döneceğini duyurdu.



Bu değişiklikle, altı sezon boyunca yürürlükte olan, takım kaptanlarının kendi kadrolarını seçtiği draft etkinliği son bulmuş oldu.



Karşılaşmanın aynı zamanda hedef skor olmadan, geleneksel 12 dakikalık dört çeyrekte oynanmaya devam edeceği açıklandı.



Her konferanstan 12 oyuncunun seçildiği oylama sürecinin aynı kalacağı kaydedildi.



NBA tarihindeki 73. All-Star maçı olacak karşılaşma, 18 Şubat 2024 Pazar günü Indiana Pacers'ın evi Gainbridge Fieldhouse'da düzenlenecek.



