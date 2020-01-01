NBA, önümüzdeki sezon için 82 maçlık takvime yoğunlaşıyor

NBA'in 2020-21 sezonu için geleneksel zaman çizelgesini istediği ve 82 maçlık normal sezon düzenlemeye yoğunlaştığı iddia edildi.



Atlanta Hawks'ın genel menajeri ve başkanı Travis Schlenk'e göre, NBA, genel menajerlerle 2020-21 normal sezon planının, olağan çizelgesine mümkün olduğunca en yakın şekilde tutmak için yoğunlaştığını bildirdi. NBA daha çok arka arkaya gecelerde maç oynayabilir ve beş gecede dört maç oynandığı planına dönebilir. Lig, oyuncuların dinlenmesi için geçtiğimiz sezon bundan uzak durmuştu.



Schlenk, NBA'in kendilerine 82 maçtan daha az oynayıp oynamamaları konusunda "onlara herhangi bir belirti vermediğini" söyledi.



NBA, 2020-21 sezonunu 1 Aralık tarihinde başlatmayı düşünüyor ve bu tarih, genelde Ekim ayı ortasında başlayan sezon başlangıcından altı hafta daha sonra.



Finallerin 7. maçının 12 Ekim'de oynanması planlanıyor ve NBPA genel menajeri Michele Roberts, kısa sürecek yaz dönemi için endişesini belirtmişti.



NBPA'in 2020-21 sezonu için 1 Aralık olan başlangıç tarihini henüz kabul etmediği açıklanmıştı.



