NBA, "one-and-done"ı kaldırmak için iki şart koşuyor!

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NBA ve NBPA'in (Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği), ligin minimum yaşını 18'e düşürme konusunda bir anlaşmaya varmaya çalıştığı bildirildi.NBA iki şartı birleştirmeye çalıştığı belirtildi: Oyuncu ve menajerlerinin tüm takımlara drafttaki beklentiler hakkında tıbbi bilgiler sağlaması ve oyuncuların Draft combine'a belirli bir düzeye kadar katılımını zorunlu kılması.NBA, 2022 NBA Draftında yürürlüğe girecek olan "one-and-done" kuralını kaldırmak adına NBPA ile anlaşmaya varmayı umduğu söylendi.Lig ve sendika, 2016 yılında onaylanan toplu iş sözleşmesi değişikliklerini tekrar toplu olarak pazarlık etmek durumunda kalacak.