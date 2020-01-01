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NBA onayladı: Serbest oyuncu dönemi, 20 Kasım'da başlıyor!

NBA.com'dan Sekou Smith'in yaptığı açıklamaya göre, NBA yönetim kurulu, Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası (NBPA) ile müzakere edilen toplu pazarlık anlaşmasında yapılacak değişiklikleri onayladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA.com'dan Sekou Smith'in yaptığı açıklamaya göre, NBA yönetim kurulu, Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası (NBPA) ile müzakere edilen toplu pazarlık anlaşmasında yapılacak değişiklikleri onayladı.

Serbest oyuncu döneminin, 20 Kasım'da başlayacağı da böylelikle onaylanmış oldu.

Lig geçtiğimiz Pazartesi gecesi Oyuncular Sendikası ile değişiklikler konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

KOVID-19 salgınının geniş kapsamlı finansal etkileri ışığında, NBA ve NBPA, 2020-21 sezonu için maaş sınırını 109.14 milyon dolar olarak tutmayı kabul etti. Lüks vergisi, mevcut CBA 2024'te sona erene kadar, yıllık bazda hem üst hem de lüks vergisi eşiğinde %3-%10 artışla 132.63 milyon dolar olarak belirlenecek.

Ek olarak, NBA, belirli bir sezonda bir oyuncunun maaşının %20'sinden fazlasının emanette tutulmayacağını da kabul etmiş oldu. Bu, lig gelirinin tahminlerin altında kalması durumunda bir koruma niteliği taşıyor.

Onaylanan son değişikliklerle birlikte, gelecek sezonun takvimi şu şekilde şekillenmeye başladı:

18 Kasım: 2020 NBA Draftı.
20 Kasım: Serbest oyuncu görüşmelerinin başlaması.
22 Kasım: Oyuncuların resmi olarak sözleşme imzalayabilmesi.
22 Aralık: 72 maçlık 2020-21 normal sezonunun açılış günü.


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