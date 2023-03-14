NBA ve NBPA'in, normal sezondaki büyük ödüller için oynanacak minimum maç şartı üzerine tartıştıkları bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in Oyuncu Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir parçası olarak, bir oyuncunun büyük ödüllerden birini almaya hak kazanabilmesi için, normal sezon maçında oynaması gereken minimum maç sayısına dair şartlar üzerine tartışıldığını söyledi.



Her iki tarafın da, büyük ödülleri sezon içinde oynanan maçlara bağlama konusunda anlaştıkları belirtildi.



Bilindiği gibi, bir oyuncunun ligin sayı kralı olması için en az 58 maçta yer alması gerektiğine dair bir emsal, halihazırda bulunuyor.





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