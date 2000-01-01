NBA menajerinden, LeBron hakkında olay açıklamalar!

Bir NBA menajeri, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James ve Rich Paul'ü Klutch ajansının müşterilerine milyonlarca dolara mal oldukları için eleştirdi.



The Athletic'ten Ben Standig ve Mike Vorkunov, NBA ile ilgili farklı sorular sorulan 20 menajer arasında dzüenlenen bir anket hakkında bir makale kaleme aldı.



Herhangi bir şekilde doğrulanmasa da, LeBron'un şu anda NBA oyuncu tabanının büyük bir yüzdesini temsil eden bir ajans grubu olan Klutch Sports için çalıştığı ve işe alma işini yönettiği yaygın olarak tahmin ediliyor. Bir oyuncu kendileriyle bir sözleşme imzaladığında, genellikle bu durum, James ile olan ilişkisinin bir göstergesi olarak görülüyor.



Ancak bir NBA menajerinin uzun bir açıklamasına göre, bu sistem yalnızca yasadışı olmakla kalmıyor, aynı zamanda kötü yönetim nedeniyle milyonlar kaybeden bazı oyuncular için ayrıca zararlı da bir konumda.



"TEMSİL ETME LİSANSI OLMASI, YASA DIŞI!"



Mevzubahis menajer, LeBron ve Paul'un bu yönetim şekliyle ilgili şunları anlattı:



"Bana kalırsa kendisi, tüm zamanların en iyi fenomenleri arasında. İnanılmaz bir kariyeri var. Hala Michael Jordan'ın bir kademe altında olduğunu düşünsem de, bu denli evrim geçirmiş olmasının harika olduğunu da düşünüyorum. Yaptığı ve yapmaya devam ettiği şeyler, inanılmaz. Tek kötü olan şey, herkes bunu söylemekten korkuyor ama ben şahsen korkmuyorum, çünkü sadece doğru olduğu için söylüyorum ve bu işin içinde bulunan herkes de bunu biliyor:



LeBron'un yaptığı en kötü şey, Rich Paul ile elindeki bu gücü zorlamak. Ve elindeki güç ise, kendisinin bir oyuncu olmasına rağmen medya alanında bir yeterliliğe sahip olması. Şirketi Spring Hill, harika. Tüm bu filmleri ve projeleri yapıyorlar. Bu övgüye değer bir şey. Buna bayılıyorum.



Ama şimdi menajerlik olayına girmeleriyle, gerçek şu ki, bir oyuncunun, özellikle Kaliforniya eyaletindeyseniz, oyuncuları temsil etme lisansına sahip olması yasa dışı bir şey.



Ön cephede bulunan kişinin Rich Paul olduğunu biliyorum, ama Rich Paul için aslında işe alımı yapan kişi, LeBron. Yani neredeyse AAU ligini, NBA seviyesinde kontrol etmeye çalışıyorlar. Kendi AAU ekiplerini, bu şekilde en üst seviyeye taşıdılar. LeBron James'in gücü ve hünerleri sayesinde insanlar ve genç oyuncular, baştan çıkarılıyorlar. Tıpkı zamanında Michael Jordan ve David Falk ile olduğu gibi.



Jordan faktörü sayesinde Falk, Michael Jordan ve birkaç başka oyuncuya sahip olmakla başlayıp, NBA'deki en iyi oyuncuları almaya kadar ilerlemişti. Rob Pelinka'nın, bağımsız bir menajer olarak muazzam bir başarı elde etmesinin sebebi, Kobe Bryant'ın onunla olması ve oyuncuların da onu idol almalarıydı.



Yani, LeBron'un Rich Paul'u işe alması ve onu güçlendirmiş olması gerçeğini anlıyorum, ve en iyi adamları kovaladıklarını da anlıyorum. Ama yeterli araştırma yapıldığında, bu adamların çoğunun, yanlış yönetim yüzünden rakamlar bazında gerçekten mahvolmuş durumda olduğunu görürsünüz.



En az beş ya da altı tane büyük zayiat var. Kimse bu konuda bir şey söylemiyor ve sendikanın biraz sorumluluk alması gerektiğini bile söyleyebilirsiniz, çünkü onlar sadece LeBron James'i değil, tüm oyuncuları temsil ediyorlar. Çünkü bu anonimdir. Umarım bunu yayınlayacak cesaretiniz vardır, çünkü kimse bundan bahsetmiyor. Ama bunlar gerçekler ve bunu hangi menajere sorarsanız, hepsi aynı fikirde olacaktır."



"4-5 ADAM, MİLYON DOLARLAR KAYBETTİ"



Malum nedenlerden dolayı ismini vermeyen kalan menajer, açıklamasında bahsettiği "kötü yönetimin" birkaç örneğini de açıkladı:



"Kentavious Caldwell-Pope'dan iki ya da üç yıl üst üste faydalanmayı başardılar, çünkü bu güce sahipler ve sonuna kadar zorluyorlar. Kötü yönetimden milyonlarca dolar zarar görmüş dört ya da beş tane isim var ama hiç kimse bunu desteklemeye cesaret edemiyor, çünkü tüm medya LeBron'a erişmek istiyor. Nerlens Noel, Norris Cole ve Shabazz Muhammed mesela. Detroit'te 80 milyon dolar kaybetmişlerdi. Bu söylediklerim gerçek."



NBA, LeBron'un 2017'de Klutch Sports'taki rolünü araştırmış ve şirkette herhangi bir mülkiyet hissesi olmadığı ortaya çıkmıştı. Yine de, bu şovu sahne arkasından yönetmediği anlamına gelmiyor.



