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NBA, maske kullanımına dair daha katı bir yaklaşım sergileyecek

NBA'in bu Cuma gününden başlayarak maçlar sırasında yüz maskelerinin kullanımına yönelik daha katı politikalar uygulamaya başlayacağı ve bu önlemlere uymayanları cezalandıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in bu Cuma gününden başlayarak maçlar sırasında yüz maskelerinin kullanımına yönelik daha katı politikalar uygulamaya başlayacağı ve bu önlemlere uymayanları cezalandıracağı bildirildi.

Oyuncuların, antrenörlerin ve personelin de gerektiğinde maske takması gerekeceği belirtildi.

Bildirilen değişiklikler, NBA'in koronavirüsün yayılmasını sınırlama girişimindeki son değişiklikler olarak göze çarptı. NBA kısa süre önce, oyuncu etkileşimlerini sınırlandırmak ve maske kullanımını sağlamak için takım güvenlik personelinin maçlardan önce ve sonrasında yarı sahaya yerleştirilmesini istemişti.

NBA, Denver Nuggets ile Detroit Pistons arasında Pazartesi günü oynanması planlanan maçı, başlamadan yalnızca birkaç dakika önce erteleyerek, sezondaki 23'üncü maçı durdurmuş oldu.


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