NBA, maç başına 100 bin dolar ceza verebilirmiş!

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NBA'in, New Orleans Pelicans'a Anthony Davis'in sağlıklı olmasına karşın oynamaması halinde maç başına 100 bin para cezası verilebileceği bilgisini verdiği açıklandı.Takımların sağlıklı oyuncularının kenarda oturmasını engelleyen bu kural 2017'de gelmişti.Pelicans'ın, geçtiğimiz hafta takas talebinde bulunması sonrası Anthony'yi, sezonda kalan 27 maçta sakat olma ihtimalini engellemek ve değerini korumak adına kenarda tutacağı söylentileri bulunuyordu.Davis evvelsi gece parkelere dönmüş ve 25 dakikada 32 sayı atmıştı.