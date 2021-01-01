NBA, Lowry ve Lonzo anlaşmalarındaki olası "ayartma" ihlallerini araştırıyor

NBA'in, Kyle Lowry ve Lonzo Ball anlaşmalarındaki olası "ayartma" ihlallerini araştırdığı belirtildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Ramona Shelburne'e göre NBA, Lowry ve Ball'un yer aldığı imza ve takas anlaşmalarında yapılmış olması ihtimali bulunan "ayartma" ihlallerini araştırıyor.



Ligin soruşturması, 2 Ağustos'ta serbest oyuncu döneminin başlamasından önce ilgili taraflar arasındaki iletişimi inceleyecek.



Lowry geçtiğimiz hafta Miami Heat'e, Toronto Raptors ile üç yıllığı 85 milyon dolarlık bir imza ve takas anlaşması yaparak katılmıştı ve Goran Dragic ile Precious Achuiwa ise bu anlaşmada Toronto'ya giden oyuncular olmuşlardı.



Ball, Tomas Satoransky, Garrett Temple ve bir ikinci tur Draft hakkını içeren benzer bir anlaşmayla (dört yıllığı 85 milyon dolar), New Orleans Pelicans'tan Chicago Bulls için ayrılmıştı.



NBA'in ayartmaya karşı koruma kuralları, takımların, oyuncuların ve koçların, sözleşmeye bağlı olarak kendi organizasyonlarına bağlıyken, rakip takımlardaki oyuncularla iletişime geçmesini yasaklıyor.



LAKERS, 500 BİN DOLAR CEZA ALMIŞTI



Lig, iki yıl önce ayartma yapmaktan suçlu bulunan bir parti için azami cezayı 10 milyon dolara çıkarmıştı. Suçlu ekiplerden yöneticilerin uzaklaştırma cezası alabilmelerinin yanı sıra, Draft seçimleri ve sözleşmeler de geçersiz kılınabiliyor.



Los Angeles Lakers ekibi, genel menajer Rob Pelinka'nın Indiana Pacers ile sözleşmesi devam eden Paul George'un menajeri ile görüşmelere girmekten suçlu bulunmasının ardından, 2017'de lig tarihinin en büyüğü olan 500.000 dolar para cezasına çarptırılmıştı.



