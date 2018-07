NBA Live 19'un Ön Siparişlerinin Başladığı Duyuruldu!

NBA Live 19'un PS4 ve Xbox One versiyonları için ön sürümlerinin satışa sunulduğu duyuruldu. Fakat oyunun ön sipariş versiyonları oldukça pahalı. Electronic Arts'ın kısa süre önce basketbol oyunlarında yaşadığı problemler NBA Live 18 ile düzelmişti. Uzun süre oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran NBA Live 18, yeni oyunu ile tekrar oyuncuların karşısına çıktı. E3'te duyurusu yapılan NBA Live 19, 18'e çok benzeyecek.2K serisinin basketbol oyunları sektörüne girişiyle, NBA Live serisinin tahtı elinden gidiyor gibiydi. Özellikle NBA 2K18 çıktığında artık bu oyunun rakibi yok dedirtmişti. Fakat durum böyleyken oyuna beklenen eklentilerin yapılmaması ile geliştirici sadece para kazanmaya yönelik çalışması ile suçlandı. Oyundaki bazı sunucu ve animasyon sıkıntıları da işin içine girince durum ilginç bir hal aldı. NBA LIVE 18 için ise ciddi reklamlar yapılarak oyunculara tanıtım yapıldı. Her anlamda kendini yeni baştan yaratan NBA Live 18'de de bazı animasyon hataları vardı. Kimilerine göre NBA 2K18 daha öndeydi ama oyun resmen baştan yaratılmıştı ve EA bu konuda ne yaptığını çok iyi biliyordu. NBA Live 19'un ön siparişe girmesi ile EA oyuncuların eski ilgisini yeniden kazanacak gibi duruyor.Öte yandan NBA Live 19'un kapak yıldızı, Joel Embiid olacak. Buna ek olarak NBA Live 19: The One Edition 359 TL fiyatla PS4'te, Xbox One'da ise 358 TL olarak ön siparişe sunuldu. Gördüğünüz üzere oyunun ön sipariş fiyatları çok yüksek fakat son günlerde ön sipariş sürecinde olan Battlefield V, Fallout 76,ve FIFA 19 da fiyatıyla oyuncuları şaşırtmıştı. Artık oyun almak hatta ön siparişte oyun olmak çok zor bir hal almaya başladı. Bakalım NBA Live 19 beklentileri karşılayacak mı?