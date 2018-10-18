NBA League Pass'i 22 Ekim'e kadar deneyin!

22 Ekim tarihine kadar

NBA League Pass, 2018-19 NBA sezonu için birçok yeni abonelik paketi hazırladı. Bu yıl NBA; takipçilerine sezon maçları, canlı etkinlikler ve maçın yapılacağı yere dair görüntüleri izleme olanağı sunacak.NBA severler abonelik esaslı hizmetlere PlayStation®4 ve PlayStation®3; Xbox One; Apple TV; Samsung Smart TV; Android TV; Amazon Fire TV ve Roku gibi cihazların yanı sıra, televizyon, genişbant, tablet ve cep telefonları da dahil olmak üzere toplam 19 platform üzerinden NBA League Pass'e erişim sağlayabilecek. Audio-first seçenekleri arasında ise (NBA League Pass abonelerinin canlı maç seslerini, güncellemelerini, haberlerini ve bilgilerini almalarını sağlayan özellik) yeni Amazon Alexa Skill ve Apple CarPlay özelliği olacak.NBA'in Resmi League Pass VR Ortağı NBA Digital ve NextVR; Samsung Gear VR, Google Daydream ve Windows Mixed Reality üzerinden erişimle yeni sezon süresince sanal gerçeklik paketleri sunacak. Ek paketler arasında, yeni aylık fiyatlandırma seçeneklerinin yanı sıra tüm sezonun NBA League Pass planı, Tek Takım Seçimi, Tekli Maç seçimi ve Sanal Gerçeklik tecrübesi yer alacak. NBA League Pass Standart paket ve Tekli Maç paketlerine sahip izleyiciler VR maçlarına erişim sağlayabilecek (bu maçlar uluslararası düzeyde sezonun 2. Haftasında başlayacak).Ek olarak, canlı video yayınında sektörün lideri olan iStreamPlanet, ürün içerisinde canlı maç video yayınları için hızlandırılmış yayın aktarım süresi dahil olmak üzere gelecek sezon için NBA League Pass'in video kalitesini daha çok arttırdı.NBA League Pass bir kez daha NBA Mobile View sunacak. Geçen sezon getirilen NBA Mobile View, cep telefonlarının küçük ekranları için iyileştirilmiş pozisyon yakın çekimini sağlayarak günümüzün sporseverlerinin ihtiyaçlarını ve mevcut olan en iyi ekranda içerikleri kullanma isteklerini karşılıyor.NBA League Pass için fiyatlandırma seçenekleri arasında; canlı maçlara ve klasik oyun içeriklerinin genişletilmiş arşivine erişim sunan standart NBA League Pass paketi yıllık 589.99 TL; NBA Tek Takım Seçimi yıllık 389.99 TL; ayda 8 maç seçimli paket ise 299.99 TL olarak yer alıyor.NBA League Pass özel gösterimi hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere daha fazla bilgi almak içinadresini ziyaret edin.