Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA League Pass'i 22 Ekim'e kadar deneyin!

2018-19 NBA Sezonu maçları, canlı etkinlikler, molalar sırasında saha içi yayınlar ve dahası NBA League Pass paketlerinde...

NBA League Pass, 2018-19 NBA sezonu için birçok yeni abonelik paketi hazırladı. Bu yıl NBA; takipçilerine sezon maçları, canlı etkinlikler ve maçın yapılacağı yere dair görüntüleri izleme olanağı sunacak.

NBA severler abonelik esaslı hizmetlere PlayStation®4 ve PlayStation®3; Xbox One; Apple TV; Samsung Smart TV; Android TV; Amazon Fire TV ve Roku gibi cihazların yanı sıra, televizyon, genişbant, tablet ve cep telefonları da dahil olmak üzere toplam 19 platform üzerinden NBA League Pass'e erişim sağlayabilecek. Audio-first seçenekleri arasında ise (NBA League Pass abonelerinin canlı maç seslerini, güncellemelerini, haberlerini ve bilgilerini almalarını sağlayan özellik) yeni Amazon Alexa Skill ve Apple CarPlay özelliği olacak.

NBA'in Resmi League Pass VR Ortağı NBA Digital ve NextVR; Samsung Gear VR, Google Daydream ve Windows Mixed Reality üzerinden erişimle yeni sezon süresince sanal gerçeklik paketleri sunacak. Ek paketler arasında, yeni aylık fiyatlandırma seçeneklerinin yanı sıra tüm sezonun NBA League Pass planı, Tek Takım Seçimi, Tekli Maç seçimi ve Sanal Gerçeklik tecrübesi yer alacak. NBA League Pass Standart paket ve Tekli Maç paketlerine sahip izleyiciler VR maçlarına erişim sağlayabilecek (bu maçlar uluslararası düzeyde sezonun 2. Haftasında başlayacak).

Ek olarak, canlı video yayınında sektörün lideri olan iStreamPlanet, ürün içerisinde canlı maç video yayınları için hızlandırılmış yayın aktarım süresi dahil olmak üzere gelecek sezon için NBA League Pass'in video kalitesini daha çok arttırdı.

NBA League Pass bir kez daha NBA Mobile View sunacak. Geçen sezon getirilen NBA Mobile View, cep telefonlarının küçük ekranları için iyileştirilmiş pozisyon yakın çekimini sağlayarak günümüzün sporseverlerinin ihtiyaçlarını ve mevcut olan en iyi ekranda içerikleri kullanma isteklerini karşılıyor.

NBA League Pass için fiyatlandırma seçenekleri arasında; canlı maçlara ve klasik oyun içeriklerinin genişletilmiş arşivine erişim sunan standart NBA League Pass paketi yıllık 589.99 TL; NBA Tek Takım Seçimi yıllık 389.99 TL; ayda 8 maç seçimli paket ise 299.99 TL olarak yer alıyor.

22 Ekim tarihine kadar NBA League Pass özel gösterimi hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere daha fazla bilgi almak için http://www.nba.com/leaguepass adresini ziyaret edin.


En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Minnesota Timberwolves'un sahibi Glen Taylor, Tom Thibodeau'nun Jimmy Butler durumunu nasıl ele aldığını değerlendirdi.
LA Clippers'ın ön ofisinden birkaç personelin, bu sezon sonunda serbest kalacak olan Kevin Durant'i izleme sebebiyle çok sayıda Golden State Warriors maçına katılmasının beklendiği açıklandı.
Phoenix Suns'ın, geçtiğimiz haftalarda T.J. McConnell'ı alabilmek için Philadelphia 76ers ile bir takas arayışında olduğu ortaya çıktı.
Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves için San Antonio Spurs'e karşı normal sezon açılışında kadroda yer aldı ve "yalnızca askerleriyle basketbol oynamak istediğini" söyledi.
Kevin Durant, yeni sezonun Golden State Warriors'ta geçireceği son sezon olduğuna dair söylentilere bıkkın bir tavırla yanıt verdi.
Denver Nuggets, başantrenör Michael Malone'a kontrat uzatması imzalamayı kabul etti.
Cleveland Cavaliers forması giyen temsilcimiz Cedi Osman, Toronto Raptors'a karşı gösterdiği 17 sayı ve 10 ribaundlık performansı sonrası, muhabirlere konuştu.
Jimmy Butler veya Kawhi Leonard'ın LeBron James ile Los Angeles Lakers'ta oynamak istemediğine dair bir iddia, The Ringer'dan Kevin O'Connor'ın yazısında yer aldı.
New York Knicks'in Courtney Lee'yi takaslama girişiminde bulunduğu açıklandı.
Phoenix Suns pivotu DeAndre Ayton, Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic ile arasında kurdukları bağdan bahsetti ve ikilinin iyi arkadaş olduğunu söyledi.
Luka Doncic, resmi NBA yolculuğuna hazırlanırken, eski takım arkadaşı Sergio Llull'dan inanılmaz yetenekleri üzerine övgü aldı.
Timberwolves'in sahibi Glen Taylor, Jimmy Butler'ın ayrılma isteğine rağmen sahada en iyi gayretini göstereceğinden emin olduğunu söyledi.
Klay Thompson'ın 2019'daki serbest kalma döneminde Golden State Warriors'a "indirimli" bir imza atma planı olmadığı iddia edildi.
DeMarre Carroll'ın sağ ayak bileğinden ameliyat olacağı ve süresiz olarak kadro dışı kalacağı açıklandı.
Los Angeles Lakers, 2019-20 sezonu için Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram ve Kyle Kuzma üzerinde takım opsiyonlarını kullanarak bu isimleri takımda tuttu.
Phoenix Suns'ın All-Star olma potansiyelli oyuncusu Josh Jackson, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanmak istediğini söyledi.
New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry, organizasyonun "Beyonce karşılığında bile" Anthony Davis'i takaslama niyetinin olmadığını söyledi.
James Harden, Houston Rockets koçu Mike D'Antoni'nin sahada istediği her şeyi yapmasına izin verdiğini söyledi.
Cleveland Cavaliers'ın tecrübeli pivotu Tristan Thompson, LeBron James'in ayrılığı sonrası oluşan durumla ilgili konuştu.
Minnesota Timberwolves tarihinin en özel oyuncularından biri olan Kevin Garnett, Jimmy Butler ve etrafında yaşanan olayları değerlendirdi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal