NBA küçülmeye gitti, en az 100 çalışanını işten çıkardı

NBA lig ofisinin en az 100 çalışanı işten çıkardığı ve kesintilerin KOVID-19 ile ilgisi olmadığı bildirildi.



NBA sözcüsü Mike Bass, e-posta üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Lig ofisindeki bazı fonksiyonları, özellikle dijital medyadaki işimizdeki değişikliklerle daha iyi uyum sağlamak ve gelecekteki büyüme için iyi bir konumda olmak adına yeniden yapılandırıyoruz."



Bass, kaç işçinin çıkarıldığı sorusuna cevap vermedi.



Morning Consult tarafından elde edilmiş olan, durumdan etkilenen çalışanlara yazılan bir mektupta, NBA İnsan Kaynakları Sorumlusu Eric Hutcherson, ligin "seçilen departmanlardaki kuvvetleri azalttığını ve operasyonların yeniden yapılandırıldığını" belirtti.



Asgari kıdem tazminatı, başkan yardımcıları için üç aylık temel ücretken; başkan yardımcıları için altı aylık taban ücret; kıdemli başkan yardımcıları için dokuz aylık temel ücret; ve başkan yardımcıları için bir yıllık temel ücret şeklinde. Kıdem tazminatına hak kazanmak için, ayrılan çalışanlar, kötüleme yasağı içeren bir ayrım sözleşmesi imzalamak durumundalar.



