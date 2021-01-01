NBA, KOVID-19 test miktarını artırmayı planlıyor!

NBA ve NBPA'in (oyuncular sendikası), oyuncular arasındaki KOVID-19 testlerini artırmak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.



NBA, oyuncular, antrenörler ve takım personeli arasında pozitif KOVID-19 testlerinde görülen artış için bir yön bulmaya çalışırken, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre lig, bu virüse karşı taktiklerini değiştirme olasılığını tartışıyor.



Şu anda NBA'de pozitif KOVID-19 testleri nedeniyle takımlarından izole edilen 36 oyuncu bulunurken, iki başantrenörün aynı nedenle birkaç maçı kaçırması bekleniyor.



Bu nedenle, NBA ve oyuncular sendikası, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, aşılı veya aşısız oyuncuları maç günlerinde ve antrenman günlerinde daha fazla test etme ve izin günlerinde test etmeme fikrini tartışıyor.



NBA, Şükran Günü'nden bu yana oyuncular arasındaki testlerini artırmıştı ve lig yöneticileri, oyuncular tatil dönemlerinde daha yoğun insan gruplarıyla bir araya geldikçe, Noel ve yeni yıl süresince vakalarda bir artış görmeyi beklediklerini söylediler.



