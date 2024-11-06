NBA, Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid'e bir medya mensubunu ittiği gerekçesiyle üç maç uzaklaştırma cezası verdiğini duyurdu.



Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Memphis Grizzlies'e alınan yenilgi sonrası 76ers'ın soyunma odasında meydana geldi.



Embiid'in olayda, 2014'te bir araba kazasında hayatını kaybeden merhum kardeşine atıfta bulunarak kendisinin oynama durumunu ve kondisyonunu sorgulayan Philadelphia Inquirer'ın köşe yazarı Marcus Hayes'e tepki gösterdiği iddia edildi.



NBA başkan yardımcısı ve basketbol operasyonları başkanı Joe Dumars, yaptığı açıklamada, "NBA'de oyuncular ve medya arasındaki ilişkide karşılıklı saygı en önemli unsurdur. Joel'in muhabirin köşe yazısının orijinal versiyonunun kişisel yapısından rahatsız olduğunu anlıyoruz ancak etkileşimler her iki tarafta da profesyonel kalmalı ve asla fiziksele dönüşmemelidir." şeklinde konuştu.



ESPN'den Shams Charania'ya göre Embiid'in cezası, bu gece 76ers'ın LA Clippers ile karşı karşıya geleceği maçtan itibaren başlayacak ve 12 Kasım'da New York Knicks'e karşı oynanacak NBA Sezon İçi Turnuvasının açılış maçında sona erecek.



Embiid, sol dizindeki sakatlığın iyileşme süreci devam ederken bu sezon henüz hiçbir maçta forma giymemişti.



