NBA Yönetim Kurulunun, önümüzdeki sezon için koç itirazları ve hakemi kandırmaya yönelik hareketlerle ilgili kural değişikliklerini onayladığı bildirildi.



Bir hakem kararına itiraz eden ve itirazında başarılı olan koçların, ikinci bir itiraz hakkına sahip olacakları belirtildi. Ancak bir takımın ilk itirazında başarılı olduğu ve zorunlu bir mola kullanmadığı takdirde, ilk itirazı sonrası mola hakkını tutmaya devam edeceği kaydedildi.



Maç uzunluğu ve oyun akışı sebepleriyle, bir takımın, itirazında başarılı olsa bile ikinci itiraz hakkı sonrası elindeki mola hakkını kullanamayacağı belirtildi.



'Flop' yapan, yani "hakemlerin başka bir oyuncuya faul çalmasına neden olacak şekilde hareket eden" oyunculara ise, sportmenlik dışı olmayan bir teknik faul verileceği ve bu faulün, kişisel faul olarak sayılmayacağı veya oyundan atılmaya sebep olmayacağı kaydedildi. Ancak sonucunda rakip takıma bir serbest atış hakkı verileceği ve düdüğün ne zaman çalındığına bağlı olarak pozisyon hakkı değişikliğine yol açabileceği bildirildi.



Hakemlerin, flop için düdük çalmak adına oyunu durdurmayı tercih edebilecekleri veya bir sonraki "tarafsız" pozisyona dek bekleyebilecekleri kaydedildi.



Flop yapan oyuncuların 2 bin dolar para cezasına çarptırılacağı, bu cezanın tekrarlanması halinde kademeli olarak yükseleceği söylendi. Ayrıca bu kuralın tek yıllık bir deneme sürecinde olduğu bildirildi.



Her iki kural değişikliğinin de ilk olarak oyuncular, Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası temsilcileri, koçlar, takım basketbolu yöneticileri ve hakemlerden oluşan NBA Rekabet Komitesi'nden oybirliğiyle tavsiye aldığı da kayıtlara geçti.



