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NBA, Kobe Bryant'ı yeni logo yapmayacak

NBA'in, geçtiğimiz Pazar hayata gözlerini yuman Kobe Bryant'ı onurlandırmak için logoyu değiştirme fikrine karşı olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com
NBA'in, geçtiğimiz Pazar hayata gözlerini yuman Kobe Bryant'ı onurlandırmak için logoyu değiştirme fikrine karşı olduğu bildirildi.

Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, Pazar günü bir helikopter kazasında vefat etmişti ve birçok basketbol taraftarı, NBA'in logosunu Bryant'ın silüeti ile değiştirmesini talep etmişti. Öyle ki, Change.org'da başlatılan bir dilekçe, Perşembe sabahının erken saatlerinde üç milyon imzaya yaklaşmıştı.

NBA logosu, 1969'dan beri Jerry West'in silüetini kullanıyor. Ancak Yahoo Sports'a göre NBA, logosunu tek oyuncuya odaklamaya karşı durumda.

Raporda, Yahoo Sports'dan Dan Wetzel şu ifadeleri kullandı:

"Ligin bu konuyla ilgili fikrinden haberdar olan kaynaklar, ligin bireysel bir oyuncunun logoda bulunması ile ilgilenmediğini, sebep olarak ise oyunun ve NBA'in büyümesinde etkili olan çok fazla insan olduğunu, genelleyici olanın daha iyi olduğunu belirttiklerini söylediler."


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