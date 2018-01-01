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NBA, karantina süresini 10'dan 6 güne düşürüyor!

NBA ve NBPA'in (oyuncular sendikası), KOVID-19 testi pozitif çıkan oyuncular için karantina süresini 10 günden 6 güne düşürmek için bir anlaşmaya yaklaştıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve NBPA'in (oyuncular sendikası), KOVID-19 testi pozitif çıkan oyuncular için karantina süresini 10 günden 6 güne düşürmek için bir anlaşmaya yaklaştıkları iddia edildi.

ESPN'e göre, bazı test durumlarında, mevcut 10 günlük karantina protokolü altı güne kısaltılarak oyuncuların daha hızlı geri dönmesi sağlanabilecek.

ESPN daha önce Perşembe günü, asemptomatik oyuncuların KOVID-19 ile oynamaya devam etmesine izin verilme olasılığının, "başarılı olma imkanı olmayan bir plan" olarak değerlendirildiğini bildirmişti.

Oyuncuların KOVID-19 ile maçlara katılmasına izin vermenin, virüsün daha hızlı ve geniş alanlara yayılmasına yol açabileceğine aşikar gözle bakılıyor.


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